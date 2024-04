PORTO RECANATI Sale sul treno senza biglietto, quando lo controllano reagisce aggredendo il capotreno e i poliziotti intervenuti, poi estrae un coltello e fugge. Identificato, è stato denunciato a piede libero un 24enne nato in Italia ma di origine straniera. È accaduto su un treno regionale partito da Ascoli Piceno e diretto ad Ancona dove al giovane era stato chiesto di mostrare il biglietto o l’abbonamento. Il passeggero non aveva né l’uno né l’altro, a suo dire neppure i documenti per effettuare un riconoscimento e si era rifiutato di scendere dal treno.

La ricostruzione

Il giovane era anche in evidente stato di alterazione fisica per cui il capotreno in servizio a bordo del regionale aveva chiesto tramite il numero di emergenza 1600 l’intervento della polizia ferroviaria, segnalando appunto la presenza del giovane. Mentre il treno era fermo nella stazione di Porto Recanati in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, due operatori di polizia che erano presenti a bordo del mezzo, ma liberi dal servizio, erano intervenuti. Il capotreno aveva spiegato agli agenti quello che stava accadendo e che il ragazzo si rifiutava di scendere, all’invito formulato anche dai poliziotti di scendere ne sarebbe nata una colluttazione con il giovane che ha aggredito verbalmente i pubblici ufficiali colpendone uno al volto con un pugno.

Nel contempo ha estratto un coltello creando panico tra gli altri viaggiatori ed è sceso dal treno fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno subito effettuato gli accertamenti del caso per risalire all’identità del giovane. Il primo passo è stato quello di acquisire le registrazioni delle immagini del sistema di videosorveglianza presente a bordo del treno “Jazz” nonché le immagini che coprono il piazzale antistante la stazione ferroviaria. Da lì si è risaliti all’autore dei reati che, pertanto, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti

In particolare la squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, ha denunciato a piede libero un 24enne, cittadino italiano, per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto di armi atti ad offendere.