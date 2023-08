Ladri entrano in casa per rubare e lasciano un biglietto: «Vedo che anche tu non hai niente...»

CHIONS - «Scusa ma siamo senza soldi e dobbiamo mangiare. Ma vedo che anche tu non hai niente. Pazienza». Questo è il messaggio, in realtà scritto in un italiano zoppicante, lasciato dai ladri che nei giorni scorsi hanno compiuto un furto in un’abitazione nel comune di Chions (Pordenone). La refurtiva? Una macchinetta del caffè e una friggitrice ad aria. Di certo non un colpo degno dei maestri del furto raccontati nei fumetti come Lupin o Diabolik, ma il biglietto scritto in maniera sgrammaticata magari per depistare le indagini delle forze dell’ordine.

