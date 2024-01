Il Carnevale di Fano pronto al via con 200 quintali di dolciumi (da lanciare) e Beatrice Venezi: biglietti, orari, spettacoli

FANO - “In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!” è il tema dell’edizione 2024 del Carnevale di Fano, un’edizione che come sempre prevede tre grandi sfilate nelle domeniche del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio e che avrà come ospite il direttore d’orchestra Beatrice Venezi (11 febbraio). Ma le iniziative legate al Carnevale prenderanno il via già da venerdì 26 gennaio alle ore 17 al Cinema Masetti con la proiezione di film per bambini con merenda offerta.