L'autista del trenino di Ancona fa pagare i turisti cinesi senza biglietto

ANCONA Welcome to Ancona, capoluogo di una regione che proprio in questi giorni, alla fiera di Rimini, sciorina i suoi progressi nell’accoglienza turistica, con 1.942.007 arrivi registrati tra gennaio ed agosto e un +7,93% di stranieri che hanno scelto le Marche per le vacanze. Benvenuti ad Ancona, dove può capitare a un gruppo di croceristi appena sbarcati dalla Msc Armonia - intorno alle 15 di ieri - di provare a salire sul trenino turistico che fa il tour degli angoli più suggestivi del centro storico, salendo fino alla cattedrale di San Ciriaco.



In coda alla fermata



Sono in coda nella fermata di piazza della Repubblica, proprio all’angolo tra via della Loggia e il teatro delle Muse. Saranno una cinquantina, ma non tutti riescono a trovare posto nei due vagoncini trainati dalla motrice che formano il “trenino turistico ricreativo”. l’autista che non fa sconti: «You pay, no pay? Scendete»