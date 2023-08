Macerata, Carmen Danza annullato per maltempo: ecco come richiedere il rimborso del biglietto

MACERATA - L’Associazione Arena Sferisterio è costretta ad annunciare l’annullamento dello spettacolo “Carmen Danza” in programma venerdì 4 agosto a causa delle avverse condizioni meteo e della conseguente inagibilità del teatro.

Si è sperato fino all’ultimo - così come previsto dal regolamento con l’ipotesi di un inizio posticipato - che la pioggia finisse per permettere così il ripristino della sala e del palcoscenico.

Teatro



Si ringrazia la Compagnia Antonio Gades e Sergio Bernal, la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro Lirico Marchigiano, i cantanti solisti, per aver atteso le evoluzioni e anche il pubblico che è arrivato in teatro nella speranza di un miglioramento.

Il rimborso

Come anticipato dal sovrintendente al pubblico presente in teatro, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto come previsto dal regolamento (qui di seguito esposto) oppure convertirlo, con una piccola integrazione, in uno valido per le recite del 14 e 17 agosto della nuova produzione dell’opera di Donizetti “Lucia di Lammermoor”.

Tutto il personale di biglietteria sarà a disposizione per ogni chiarimento al numero tel. 0733230735