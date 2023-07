MACERATA La prima dello Sferisterio porta il segno della passione dirompente di Carmen - andata in scena sul palco dell’arena - e dell’eleganza degli ospiti che ha illuminato il cuore di Macerata​ in una calda serata di luglio. Abiti lunghi, scollature mozzafiato, paillettes, lustrini e piume. Alla prima dello Sferisterio non solo non si può mancare, ma bisogna essere impeccabili.