ASCOLI «Condanno gli atti di violenza e chi li ha compiuti». Il sindaco Marco Fioravanti non usa mezzi termini e stigmatizza quanto avvenuto al termine della gara con il Pisa all’esterno dello stadio Del Duca ma precisa che le violenze sono state compiute da una minoranza.

«La tifoseria organizzata e gli ultras - sottolinea il primo cittadino - hanno messo in atto, prima e durante la gara, una protesta nei confronti della società e della squadra ordinata e legittima. Un’altra cosa è quanto successo fuori dallo stadio al termine della partita. Purtroppo, quando ci sono situazioni particolari, come in questo caso per la retrocessione della squadra in Serie C, si possono verificare casi isolati e individuali di violenza ad opera di qualche testa calda. Per quanto mi riguarda, condanno fermamente quanto accaduto e, soprattutto, esprimo solidarietà a tutte le forze dell’ordine impegnate nel garantire l’ordine pubblico e soprattutto nei confronti degli agenti che sono rimasti feriti durante gli scontri e hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici». Gli scontri e la violenza di venerdì sera avranno delle conseguenze poiché sono in atto indagini per individuare i responsabili.