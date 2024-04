RAPAGNANO Durante un blitz a Valtenna di Fermo i carabinieri di Monterubbiano hanno segnalato tre persone per il reato di ricettazione in concorso. I soggetti coinvolti sono un uomo di 41 anni residente a Fermo, un 67enne di Magliano di Tenna e un 32enne di Sant’Elpidio a Mare. L'operazione ha avuto inizio quando l'amministratore di una ditta di costruzioni di Porto Sant'Elpidio ha segnalato il ritrovamento di un mini-escavatore cingolato precedentemente sottratto da un cantiere edile di Rapagnano.

I particolari

L'intervento dei militari, supportato da testimonianze raccolte sul posto, ha permesso di identificare gli utilizzatori del mezzo, che sono stati successivamente deferiti. Grazie all’intervento, il mini-escavatore è stato restituito al legittimo proprietario: si tratta di un bene di lavoro fondamentale per la sua attività. Anche in questo caso i militari rimarcano l’importanza della collaborazione tra i cittadini e l’Arma, sicuramente essenziale per la prevenzione e la repressione dei reati: l'invito è quindi a non esitare a segnalare qualsiasi informazione possa contribuire alla lotta contro la criminalità, rafforzando così il senso di sicurezza. L’importante, come nel caso in questione, è segnalare furti o ritrovamenti sospetti.