SPINETOLI Tanti furti negli ultimi mesi in paese. Dopo la recente truffa perpetrata da un abile delinquente ai danni dell’anziana donna che è costata alla vittima 150 euro - per riscattare un presunto debito assicurativo del figlio - con la comunità che si è stretta intorno alla famiglia della malcapitata, ci risiamo. Un altro furto ha interessato il paese alto. In via Marconi, davanti al Santuario della Madonna e lungo la strada di accesso al centro storico, un’auto in sosta è stata preda dei ladri. Dopo aver infranto un vetro, i delinquenti si sono introdotti nella vettura rubando soldi, un tablet e oggetti di valore. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 14, in una zona densamente abitata. L’idea è che dietro tali episodi ci siano gruppi organizzati che conoscono bene il territorio.