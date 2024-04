Deve scontare 20anni per droga, rapine e incendio: preso in Belgio il fuggitivo di Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Deve scontare 20 anni di carcere: arrestato a Schaerbeek, a nord di Bruxelles in Belgio, e portato in Italia un ricercato che nel marzo del 2022 era evaso dagli arresti domiciliari a Porto Sant'Elpidio.

Stamattina la Questura a Fermo ha reso noti i dettagli dell'attività investigativa che ha portato all'arresto di un 28enne italiano che aveva risieduto allora nel Fermano e nel Maceratese: su di lui pendevano ben 16 mandati di arresto europei. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, furto aggravato in concorso, ricettazione, rapina, danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso e lesioni personali. Tutti reati commessi tra le province di Fermo e Macerata. La Polizia di Fermo lo aveva arrestato nel settembre del 2021 a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Il giovane viveva in una casa super-sorvegliata da telecamere. Al momento del blitz è stato trovato in possesso di droga, di un bilancino e di materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto, il 28enne era evaso dai domiciliari nel marzo del 2022 rendendosi latitante. La Squadra Mobile fermana si è così rimessa al lavoro, in collaborazione con il Servizio centrale operativo e quello di cooperazione internazionale di Polizia, coordinata dalla Procura di Fermo. Dagli movimenti dei familiari e da transazioni finanziarie (numerosi acquisti di generi alimentari), le indagini si sono spostate a Schaerbeek (Belgio). Gli elementi raccolti, come anche dei video sui social, hanno aiutato i poliziotti a risalire all'appartamento dove il ragazzo viveva. Le informazioni sono state condivise con la polizia belga. Così il 28 dicembre scorso il ricercato è stato arrestato e ieri è scattato il trasferimento dal Belgio in Italia, con i poliziotti fermani e il latitante sbarcati all'aeroporto di Fiumicino.