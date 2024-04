«Barbara D'Urso torna in televisione», la foto social "coming soon" alimenta la speranza dei fan: «Ti aspettiamo»

Barbara D'Urso non è più in televisione ormai da un anno, da quando il suo contratto con Mediaset non è più stato rinnovato. La separazione della conduttrice napoletana con Canale 5 è stata piuttosto dolorosa, tanto che Barbara, dopo la notizia, è partita per Londra dove ha trascorso qualche mese documentando le sue avventure inglesi sui social. La conduttrice più amata della televisione italiana non ha mai perso il sorriso, complici i suoi fan e follower che le hanno sempre dimostrato grande affetto e complice anche il teatro. Infatti, Barbara è salita sui palcoscenici di tutta italia nei panni di Giulia nello spettacolo "Taxi a due piazze".

Qualche ora fa, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che ha fatto emozionare i suoi fan: tornerà in televisione a breve?

Barbara D'Urso torna in televisione?

Barbara D'Urso torna in tv? Basta una foto per far circolare una nuova indiscrezione. La nota conduttrice tv, in un post su X, ha pubblicato una sua immagine che la ritrae mentre sorseggia pensierosa un caffè. Accanto alla foto la scritta "Coming Soon".

Due parole che scatenano i fan: sta forse anticipando un suo ritorno sul piccolo schermo? I commenti di sostegno non si fanno attendere: «Dove vai, noi ti seguiamo», «Non vedo l'ora», «Siamo prontissimi, ti aspettiamo!».

E c'è anche chi azzarda qualche ipotesi: «Il caffeuccio sul Nove?», immaginando il passaggio della conduttrice a Discovery, come già fatto da Fabio Fazio e Amadeus.

L'anno scorso, dopo 23 anni, Barbara D'Urso ha salutato Mediaset, con un divorzio piuttosto polemico. Al suo posto, alla guida di Pomeriggio Cinque è arrivata da La7 Myrta Merlino.

Barbara D'Urso amatissima

Barbara D'Urso è amatissima dal pubblico italiano che sente davvero la sua mancanza in televisione. I suoi fan sperano che torni presto sul piccolo schermo e non si sarebbero ancora del tutto abituati a Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. I telespettatori vorrebbero ritrovare Barbara in un programma simile a quello che ha condotto per quattordici anni.