Barbara D'Urso al Nove? Lucio Presta conferma: «Trattative in corso», ecco il nuovo programma che potrebbe condurre

Lunedì scorso il messaggio - con foto dell'iconico "caffeuccio" - pubblicato sui suoi canali social che lasciava presagire un imminente ritorno: "Coming soon". Poche ore fa l'indiscrezione di Dagospia sulla trattativa tra Barbara D'Urso e Nove. Insomma: quale sarà il futuro professionale della conduttrice che da gennaio è formalmente libera, dopo la discussa fine del rapporto lavorativo con Mediaset arrivata per volontà dell'amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi?

La Rai smentisce trattative

Contattato da Il Messaggero, il suo manager Lucio Presta ha confermato contatti tra la conduttrice e la rete di Warner Bros. Discovery, che di recente ha annunciato l'arrivo di Amadeus. L'agente ha inoltre parlato di contatti di D'Urso anche con la Rai. Che però, ufficialmente, smentisce seccamente, ribadendo le parole espresse a gennaio scorso dall'amministratore delegato Roberto Sergio in un'intervista al quotidiano La Verità: «Nessuna trattativa con Barbara d'Urso, non la conosco».

Il nuovo programma

Nelle ultime ore rimbalzano le voci secondo cui D'Urso potrebbe essere ingaggiata da Nove per un nuovo programma da collocare in autunno nella fascia pomeridiana. Nel frattempo tra gli addetti ai lavori si parla della possibilità che la conduttrice venga coinvolta da settembre 2024 nel sabato pomeriggio di Rai1, al posto di Italia Sì di Marco Liorni.

Una circostanza che però viene totalmente negata da fonti di Viale Mazzini.

Intanto Lucio Presta replica con ironia alla storia pubblicata questa mattina su Instagram da Amadeus. Il conduttore ha postato una frase di Dostoevskij: "Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé". Una citazione accompagnata dalla musica di Pinocchio, tanto per alimentare l'interpretazione secondo cui si tratterebbe della risposta all'intervista a Lucio Presta pubblicata domenica scorsa da Il Giornale, nella quale l'ex manager del conduttore forniva la sua versione dei fatti rispetto alla rottura con l'artista, lanciando pesanti accuse ad Ama. Presta, interpellato in merito da Il Messaggero, se l'è cavata con l'ironia: «Amo i fatti non le storie».