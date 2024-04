Antonella Clerici attacca Barbara D'Urso, perché? Quel servizio sul tradimento di Eddy Martens a Pomeriggio 5: cosa è successo

«Mi ferì tantissimo, mi fece uno sgarbo personale». Così Antonella Clerici su Barbara D'Urso, nel corso dell'intervista concessa a Belve. Ma a cosa si riferisce la conduttrice di "È sempre Mezzogiorno"? I fatti risalgono al 2011, quando il settimanale "Chi" pubblicò le foto del tradimento di Eddy Martens, all'epoca compagno della Clerici, con cui ha anche avuto una figlia. Barbara D'Urso rilanciò quello scoop a Pomeriggio 5, annunciando anche un'intervista alla presunta amante dell'uomo.

Cosa è successo fra Antonella Clerici e Barbara D'Urso?

L'ex conduttrice Mediaset in trasmissione disse: «Oggi non è una giornata molto felice per lei. Parliamo di una grandissima storia d’amore. Antonella ha amato moltissimo quest’uomo, ha deciso di fare con lui una bambina. Diciamo che so cosa si prova, ha comprato "Chi" e ha visto alcune foto che mai avrebbe voluto vedere».

Già all'epoca Antonella Clerici si disse ferita da quella notizia rilanciata dalla D'Urso: «Parlare di un presunto tradimento va bene, è una notizia, ma dare per scontato che esiste un’amante e che tu possa intervistarlo mi ha ferito, io non l’avrei mai fatto - dichiarò a "Il senso della vita" di Paolo Bonolis -. Senza rancore.

La storia d'amore fra Antonella Clerici ed Eddy Martens

Ognuno ha il suo modo di pensare e di intendere il suo senso della vita. Il mio evidentemente è diverso».

La storia d'amore fra Antonella Clerici ed Eddy Martens nasce nel 2005, quando la conduttrice Rai va in vacanza in Marocco e nel villaggio dove alloggia conosce l'uomo che diventerà il padre di sua figlia. Lui, ventisettenne belga di origini congolesi, in quel resort lavorava come animatore. Fra Antonella ed Eddy, nonostante i 15 anni di differenza, scoppia la passione e nel giro di poco tempo vanno a vivere insieme in Italia.

Nel 2009 la coppia ha una bambina, Maelle, ma di matrimonio non se ne parla. Poi arriva il gossip. Eddy viene paparazzato da "Chi" all'esterno di una discoteca di Torino, baciando una donna misteriosa. E la stessa Antonella si concede qualche scappatella. Dopo la crisi i due tornano insieme, almeno fino al 2016 quando la loro storia termina definitivamente.