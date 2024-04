Antonella Clerici, la figlia Maelle ha già un fidanzatino: «Ogni sera prima di dormire si confida con me»

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e più seguite. Gli ascolti di "È sempre mezzogiorno" e "The Voice" premiano sempre la sua gentilezza e spontaneità. La stessa che usa nel parlare della figlia 15enne, Maelle, con cui ha cercato di costruire un rapporto molto solido, basato sulla comunicazione e sulla fiducia. L'adolescenza non è sempre uno dei momenti migliori per il legame tra genitori e figli, ma Maelle sa benissimo di poter contare su una super mamma: «A quell’età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo», ha detto durante l'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ma non solo questo.

Le parole sulla figlia Maelle

«Mia figlia adesso sta facendo il primo anno di liceo classico ed è stata la scelta giusta perché ha dei professori che non guardano solo al profitto ma alla persona, al benessere complessivo degli studenti.

Maelle sa che per me lo studio è fondamentale e si impegna molto. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ragazza giudiziosa. Si veste in modo adeguato alla sua età, si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia...», ha rivelato Antonella Clerici durante l'intervista in cui ha raccontato di ocme è riuscita a costruire un bel legame con la figlia Maelle.

«La sera, prima di dormire, quando ci mettiamo sul suo letto e parliamo, anche di piccoli problemi. Io le dico sempre: ogni piccolo peso che si ha sul cuore, se non si condivide con qualcuno, diventa più grande. Ed è così che lei si apre con me», ha raccontato la conduttrice.

La routine di Antonella Clerici

La conduttrice ha anche raccontato la sua routine mattutina e sulla dieta per essere sempre energica e di buon umore: «Cerco di armonizzare il riposo e la fatica, dosando le energie. Rispetto sempre le 12 ore di digiuno tra la cena e la colazione. Se esagero con il cibo, ogni tanto osservo il digiuno intermittente. Faccio del mio meglio, insomma. E regolo la sveglia in base agli impegni. Per esempio la due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, mi alzo prima per fare sport nella palestra che ho in casa e mi alleno per 40 minuti: il ‘minimo sindacale’, dalle 7 alle 7.45. Poi alle 8.30 esco per andare al lavoro e la giornata può iniziare con la carica giusta».