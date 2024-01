San Benedetto, amore fino alla fine: malore fatale per la moglie 90enne, lui la tiene in braccio sotto choc fino all'arrivo dei vigili del fuoco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Strazio, solitudine, amore fino alla fine. In via Torino, a San Benedetto del Tronto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aprire la porta di un’abitazione. All’interno hanno trovato l’anziano marito con la moglie di 90 anni, in braccio, deceduta.

Era in stato di choc

L’uomo, dopo che la donna si era sentita male, era rimasto in stato di choc e solo l’arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di aprire la porta, trovandosi dinanzi la drammatica scena. Per la donna non c’è stato nulla da fare, il malore è risultato fatale.