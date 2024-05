L’umanizzazione della guerra. La racconta “The Damned”, il film con cui il regista marchigiano Roberto Minervini, da tempo trapiantato negli Stati Uniti, è in concorso al Festival di Cannes, nella sezione Un certain regard. Minervini è l'unico italiano in gara al festival insieme a Paolo Sorrentino con Parthenope. “The Damned” esce oggi in Italia distribuito da Lucky Red. E sempre oggi alle ore 11 viene proiettato al Teatro Dubussy a Cannes.

La virata

Dopo 6 anni di assenza, con questo film, Roberto Minervini, nato a Fermo nel 1970 e cresciuto a Monte Urano, dove è rimasto fino alla laurea, ha impresso una virata al suo modo di fare cinema, passando dal documentario di creazione al film di finzione, storico, di guerra. «Volevo proprio confrontarmi con il cinema di guerra e i suoi canoni. Esplorare la diatriba tra il buono e il cattivo, i sentimenti di rivalsa, la sete di giustizia e la vendetta e tutte le altre “giuste cause” che giustificano la guerra. E quindi ho voluto rivisitare questi canoni, umanizzandoli», spiega lo stesso regista. Che ha cominciato a pensare e a girare il film prima dell’invasione della Russia. Ma una volta terminate le riprese, ha cominciato a lavorare sulla scrittura del film e sul montaggio quando era scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. E quindi «con uno stato d'animo diverso da quello con cui avevo raccolto il materiale video», precisa Minervini. E questo ha influito su tutto il lavoro, sulla scelta delle scene da tagliare e quella da mostrare. Lo stesso regista aggiunge: «Nella guerra il conteggio delle vittime passa in secondo piano, ed è ininfluente nel precario equilibrio internazionale. Questo mi ha indotto a porre l’enfasi sull'umanità che c'è durante una guerra».

La terza volta

Minervini è per la terza volta al festival di Cannes. La prima nel 2013, fuori concorso, con Stop the Pounding Heart. La seconda, due anni dopo, con Louisiana (The Other Side). «Di Cannes mi piace il rapporto che c’è tra autore e festival. Dietro le quinte si parla con gli addetti ai lavori e colleghi del film attuale, dei progetti futuri. Non vedo l’ora di conoscere cosa ne pensano del mio lavoro, cosa si aspettano da me. E questo è molto bello e stimolante. Poi - prosegue lo stesso Minervini - c’è il rapporto col pubblico. Si tocca con mano l’apprezzamento di chi mi segue e conosce il mio cinema. Ma anche di tutta l’altra parte di pubblico perché il film si muove su un piano narrativo che lo rende più affabile e fruibile. Premi? Sono stato giurato anche io per cui sono consapevole che l’assegnazione dei premi dipende da tanti fattori. È davvero imprevedibile». Oltre a Roberto Minervini, che firma la regia, il soggetto e la sceneggiatura di The Damned, c’è un altro marchigiano che ha contribuito al film. È Filippo Brunamonti, giornalista, originario di Senigallia, ma da tempo a New York.

Il consulente storico

Brunamonti ha svolto il ruolo di consulente storico. A proposito della sua terra di origine, Minervini osserva: «The Damned scava per trovare le radici della fragile democrazia americana. I miei film guardano sempre a ritroso e sono il riflesso di un mio percorso con cui cerco di capire me stesso. E proseguendo questo percorso a ritroso potrei, un giorno, arrivare nelle Marche. Mi piacerebbe».