Silvia Pizzi, morta l'hair stylist di Mediaset: da Gerry Scotti a Barbara D'Urso, i vip in lacrime

Silvia Pizzi è morta prematuramente e Mediaset piange la scomparsa dell'hair stylist, 43 anni, che ha lavorato per diversi programmi del Gruppo. Sono tantissimi i messaggi social di cordoglio e dolore da parte di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. Primo tra tutti Gerry Scotti che ha ricordato la 43enne con una foto e a corredo una toccante dedica. «Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te».

Il dolore da Barbara D'Urso a Mara Venier

Barbara D'Urso attraverso il suo profilo X ha voluto ricordare Silvia Pizzi con una dedica commovente. «E alla fine sei volata via, basta soffrire Silvietta - ha scritto Barbara D'Urso a corredo del post -.

Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci e quante pettinature. Quante risate e adesso quanta tristezza».

Mara Venier ha invece pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che ritrae la conduttrice insieme all'hair stylist. «Ciao Silvietta», ha scritto la conduttrice di Domenica in. Un altro post Instagram è stato pubblicato anche dalla conduttrice Stefania Cavallaro. «Li taglierò i capelli, Silvia - ha scritto Stefania Cavallaro -. E so che da lì dove sei, mi maledirai per averlo fatto troppo tardi. Ma sei tu che te ne sei andata maledettamente presto».