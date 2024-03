Barbara D'Urso, escluso un ritorno in Rai nei prossimi palinsesti. E Briatore precisa: «Mai caldeggiato un suo rientro»

Barbara D'Urso non tornerà - almeno per il momento - in Rai. Le indiscrezioni erano nate dopo la puntata di Domenica In con Mara Venier, in cui la stessa D'Urso aveva parlato di un possibile rientro nella tv di Stato. Ma la possibilità di rivederla nei prossimi palinsesti è stata esclusa da fonti di viale Mazzini: D'Urso non condurrà alcun programma del sabato sera di Rai1.

«Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro», ha detto nell'intervista con Mara Venier, dopo aver raccontato anche il «dolore per il modo terribile con cui è stata mandata via da Mediaset» lo scorso giugno.

Briatore: «Non ho caldeggiato il ritorno di Barbara D'Urso in Rai»

Il caso D'Urso è al centro anche di un'altra smentita, diffusa dal management di Flavio Briatore e relativa a rumors riportati dal sito Dagospia: «In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l'imprenditore Flavio Briatore - si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo Majestas - smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D' Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva».