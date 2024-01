Della Valle (Tod's) sul caso Ferragni: «Complicato sostituirsi ai tribunali, facciamoli lavorare»

Chiara Ferragni in quest'ultimo periodo, è stata al centro della cronaca e non solo di quella rosa. L'influencer, infatti, dopo la scandalo dei pandori Balocco che la vede protagonista, è indagata per truffa aggravata. Da qualche giorno, Chiara è tornata a pubblicare storie sul proprio profilo Instagram dove, però, continua a essere attaccata da molti utenti che non credono più a nulla di ciò che dice e di ciò che fa. Diego Della Valle si è espresso in merito alla situazione complicata che sta vivendo l'imprenditrice.

Le dichiarazioni di Diego Della Valle

Chiara Ferragni appartiene anche alla squadra di Tod's di cui Diego Della Valle è amministratore delegato e azionista.

Proprio lui, nel 2022, l'aveva voluta all'interno del gruppo per portare una ventata di aria fresca in termini di comunicazione. L'imprenditore ha risposto a una domanda di Milano Finanza Fashion che gli chiedeva cosa ne pensasse della vicenda e, soprattutto, se Tod's stesse valutando il futuro di Chiara all'interno della società: «Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura. Diamo il tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto, adesso se ne occupa la magistratura. Io ho solo letto che Chiara è tranquilla come deve essere perché la magistratura in Italia è cosa seria. Quindi quando avremo delle risposte vedremo cosa fare».