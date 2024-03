Il centro giovani voluto da Della Valle compie dieci anni e guarda al futuro

SANT’ELPIDIO A MARE Fa festa Casette d’Ete, fanno festa i ragazzi. Una giornata speciale, quella di ieri, per celebrare i dieci anni di attività del Centro giovanile in piazza Mazzini. Una realtà voluta e sostenuta dalla famiglia Della Valle ed ormai punto di riferimento per tutte le generazioni. La giornata è scorsa tra giochi per bambini, laboratori, musica, confronti sulla piazza Mazzini di domani.

La promozione

CasetteOn, il nome del festival di rigenerazione urbana promosso per la prima volta due anni fa, non è solo solo occasione d’incontro, ma anche luogo di riflessione per pensare insieme alla riqualificazione del centro. Il progetto elaborato dalle architette Ludovica Medori e Giorgia Pierleoni ha preso forma, i cittadini lo hanno potuto vedere in un plastico, scoprire con la realtà aumentata scaricando una app dallo smartphone, hanno ascoltato le esperienze di rigenerazione realizzate in altri borghi, hanno potuto lasciare valutazioni e suggerimenti lanciando un messaggio su una pallina di plastica nella fontana della piazza.

Su un lato della piazza campeggia il maxi murale realizzato in settimana dalla street artist Alice Pasquini, raffigurante una ragazzina che guarda l’orizzonte con un binocolo.

Non nascondono l’orgoglio, Loretta Morelli e lo staff della cooperativa Era Futura, per quello che il centro giovanile è diventato giorno dopo giorno. Il coordinatore del progetto Mario Andrenacci, plaude a «una realtà viva che rende protagonista un territorio, non avrei immaginato 10 anni fa un percorso del genere, ringrazio Casette d’Ete che ha creduto in noi, tutto lo straordinario gruppo che ha animato questi spazi, realizzando un percorso di qualità, che ha saputo aggregare e diventare punto di riferimento».

Si complimenta il sindaco Alessio Pignotti, vedendo «uno splendido spirito, è stato bello ascoltare le testimonianze dei ragazzi che frequentano questo spazio e qui hanno stretto amicizie, riempito il loro tempo e coltivato interessi. Il Centro giovanile è anche di più, un luogo in cui si incontrano ormai tutte le generazioni, dialogano e collaborano tra loro, qui si respira davvero pienamente il senso di comunità».