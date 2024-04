SANT’ELPIDIO A MARE Sono iniziati ieri i lavori di ristrutturazione di palazzo Marino a Milano, sede dell'amministrazione comunale dal 19 settembre 1861, finanziati dal gruppo Tod’s. Un investimento di circa 2,5 milioni di euro per la società di moda che negli anni scorsi era intervenuta a Roma per la ristrutturazione del Colosseo. Nel dettaglio, i lavori coinvolgeranno tutte le facciate del palazzo. Quelle esterne, per una superficie di oltre 5.000 metri quadrati, e quelle interne sul Cortile d’Onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato, per oltre 2.000 metri quadrati.

I restauri

L’ultima tranche dei restauri, sul cortile interno, si svolgerà fra i mesi di aprile e settembre del prossimo anno garantendo lo svolgimento delle regolari attività nella sede del Comune di Milano. I lavori avranno una durata complessiva di 16 mesi per cui si prevede che il palazzo venga riconsegnato al capoluogo lombardo verso settembre 2025. «Come ho già avuto modo di dire, ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano. Il restauro di palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un forte segnale di rispetto e gratitudine verso Milano e i milanesi» spiega Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s. Che ieri mattina, nel corso della conferenza stampa per l’inizio dei lavori ha stimolato i suoi colleghi imprenditori a riflettere sull’importanza dell'impegno per il sociale. «Non è un appello, molti fanno già un sacco di cose. È un invito, che dobbiamo tutti metterci a disposizione del sociale, soprattutto le aziende rilevanti di questo Paese», ha spiegato

. Con questo progetto, Tod’s continua a supportare l’arte e la cultura italiana, risorsa insostituibile e ineguagliabile che tutto il mondo ammira. Una forma concreta di partecipazione civile che basa le sue convinzioni sulla necessità che il pubblico e il privato collaborino insieme il più possibile per sostenere progetti che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. «Palazzo Marino è uno dei tesori della nostra città» ha esordito il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Rinnoviamo una storia di responsabilità e collaborazione fra istituzioni e imprese nella cura dei beni comuni e nella loro valorizzazione».