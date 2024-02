SANT’ELPIDIO A MARE A Milano anche il Gruppo Tod’s di Diego Della Valle, presente alla sfilata organizzata in occasione dell’appuntamento fieristico. Lo stesso presidente del Gruppo ha avuto modo, a margine dell’iniziativa, di fare il punto sul futuro dell’azienda dopo le ultime operazioni finanziarie. «Non dobbiamo vendere niente - ha rimarcato -: abbiamo un’azienda di famiglia con dei giovani che hanno voglia di fare questo mestiere, meglio di così.. ».

APPROFONDIMENTI L'ARTISTA Max Giusti, il suo cuore è fermano: «Vorrei anche una casa in centro» L'INDAGINE Fermo, permessi di soggiorno e contratti falsi: blitz dei finanzieri nelle aziende gestite dai cinesi, scattate 33 denunce

La precisazione dopo le domande sul fatto che l’operazione di delisting da piazza Affari potesse essere finalizzata alla vendita del Gruppo in un successivo momento. Nei giorni scorsi, come abbiamo già riferito, un fondo di private equity della famiglia Arnault aveva continuato gli acquisti delle azioni Tod's superando anche la soglia del 5% del capitale. Le operazioni erano state effettuate a un prezzo unitario per azione di Tod's non superiore a 43 euro e avevano fatto seguito all'Opa annunciata di concerto con la famiglia Della Valle, finalizzata al delisting, vale a dire la revoca dalle negoziazioni dei titoli in Borsa. Una scelta che aveva contribuito anche a far volare le azioni Tod’s a Piazza Affari.