SANT’ELPIDIO A MARE - Annunciata nel febbraio 2023, è stata presentata ieri alla Stazione Leopolda a Firenze la prima collezione di calzature Tod's for Automobili Lamborghini. L'evento si è svolto durante la manifestazione Pitti Uomo che si chiuderà domani nella Fortezza da Basso del capoluogo fiorentino. La collaborazione tra le due aziende è partita con il lancio di una collezione di calzature uomo e donna che si sviluppa su due modelli, l'iconico Tod's Gommino e la sneaker, che si declinano nei colori giallo, verde e blu.

Il colore

Il Gommino è caratterizzato da una nuova linea che riprende la livrea delle super sportive Lamborghini e la lavorazione tubolare a fascia aumenta il richiamo all'aerodinamicità, creando movimento ed eleganza. Sulle suole, i caratteristici gommini diventano macro, riprendendo il colore del tacco o della tomaia. La collezione rappresenta il primo passo di un progetto che prevede anche collezioni di pelletteria e di abbigliamento. «Lamborghini rappresenta la massima espressione del design e della ricerca tecnologica nello scenario mondiale dell’automobilismo» aveva dichiarato a febbraio 2023 Diego Della Valle, ceo del gruppo Tod’s. Che poi aveva proseguito: «La cura dei dettagli e la continua ricerca e innovazione sono valori che uniscono la filosofia dei nostri due marchi e rappresentano il vero Italian lifestyle». La collezione Tod's for Automobili Lamborghini è in vendita da ieri online. Stephan Winkelmann, ceo di Automobili Lamborghini aveva commentato: «Siamo orgogliosi di questa collaborazione che traccia i nuovi confini dello stile italiano». Per il lancio di questa collezione è intervenuto a Firenze anche il ceo del gruppo Tod's Diego Della Valle. Il gruppo marchigiano è stato protagonista anche all'interno della Fortezza da Basso con lo stand Fay Archive. Il marchio ha presentato il classico 4 ganci realizzato con le tende da campo della seconda guerra mondiale che l'esercito americano lasciò a Napoli. Da ogni tenda, un 4 ganci. Sono stati realizzati 105 pezzi, il numero delle edizioni di Pitti Uomo.