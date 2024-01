Chiara Ferragni, è l'ora del declino? Da Pantene a Morellato e Nespresso: tutti i contratti che rischiano di saltare (e i brand in fuga)

Non bastava Safilo. E neanche Coca-Cola. Dopo il 'Pandoro gatè che ha travolto Chiara Ferragni, multata con un milione di euro dall'Antitrust per «pratica commerciale scorretta» per la campagna dell'anno scorso con Balocco e ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata, il fuggi-fuggi generale degli sponsor dall'influencer e imprenditrice digitale sembra inarrestabile. Mentre prosegue il crollo di follower su Instagram,(secondo il sito Not Just Analitics, Ferragni avrebbe perso oltre 226mila follower dal 12 dicembre a oggi) nel suo impero starebbe iniziando ad apparire qualche crepa.