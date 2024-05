Pioggia di sms dall'Inps per chi ha l'assegno unico. Cosa sta succedendo? A diversi cittadini sono arrivati, sul proprio cellulare, messaggi in cui veniva indicato: «Si informa che la propria domanda dell'Assegno Unico è decaduta». Cosa significa? Si rischia di non avere il pagamento? Facciamo chiarezza con l'ultima nota pubblicata dall'Istituto.