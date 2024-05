Fedez è in crisi reputazionale. Non ha dubbi Andrea Camaiora, esperto di reputation management e vicende mediatico giudiziarie, Ceo del Gruppo The Skill. Il caso Iovino, l'affaire Di Gresy e la polemica sulla Ferrari espongono il rapper alle critiche. «È in difficoltà», sottolinea l'esperto di comunicazione. Con comporamenti che sembrano quelli di chi vive una "sindrome di Peter Pan".