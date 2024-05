Sofia Stefani, l'ex vigilessa uccisa: il Gip dispone il carcere per Giampiero Gualandi. La difesa: «Lei non accettava la fine della storia»

Il Gip del tribunale di Bologna Domenico Truppa ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, accusato dell'omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa.

Sofia Stefani uccisa, l'udienza

All'esito dell'udienza e dell'interrogatorio, il giudice ha quindi accolto la richiesta della Procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ravvisando la gravità degli indizi a carico dell'indagato.

Il fermo non è stato convalidato, perché non è stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga. Ma è stata comunque valutata l'esigenza cautelare.

La difesa: «Lei non accettava la fine della storia»

«È contestato nel capo di imputazione che la povera Sofia, a cui dobbiamo tutti portare rispetto, non accettava la fine della relazione ed era molto arrabbiata rispetto a questa cosa». Lo ha spiegato l'avvocato Claudio Benenati, difensore di Giampiero Gualandi, al termine dell'udienza di convalida davanti al Gip in tribunale a Bologna. Per la difesa, «non è stato un gesto intenzionale». In questa situazione «la responsabilità per l'omicidio colposo è fuori discussione, il problema è l'intenzionalità, anche da un punto di vista logico». «Lui non sapeva che lei stesse arrivando, è arrivata all'improvviso», ha spiegato il legale. A questo punto «facciamo tutti gli accertamenti tecnici, la perizia balistica, ma non diamo per assodato e per certo che qui siamo di fronte ad un omicidio volontario».