Targa polacca, il "trucco" per pagare meno l'assicurazione. Ma si può fare? Come funziona e cosa si rischia

L'aumento del costo dell'assicurazione è percepito da molti cittadini come una grossa ingiustizia. La polizza è obbligatoria, aumenta a seconda della classe a cui la persona appartiene, dipende dalla città in cui si è residenti e, soprattutto, va ad intaccare un bene che per molti è fondamentale: la macchina.

Nell’ultimo anno le polizze Rc Auto (obbligatoria e che copre i danni a cose o a persone) sono aumentate mediamente del 7,1%, ma ad aumentare sono anche gli evasori assicurativi. Tra chi decide di non pagare e chi cerca di risparmiare con ogni mezzo necessario è sempre più frequente il rischio di fare un incidente senza la certezza di essere risarciti.

Per aggirare il sistema in tantissimi hanno deciso di affidarsi a una targa straniera, una pratica che va avanti già da anni, ma che ha avuto un boom dopo la pandemia. Per questo negli ultimi giorni si è sentito parlare di targhe che arrivano dalla Polonia: la "nazionalità" della targa usata di più in questo momento è proprio quella polacca, la cui assicurazione può arrivare a costare fino a 5 volte in meno.

Come funziona

Il meccanismo per aggirare il sistema assicurativo vigente in Italia è complicato ma ormai collaudato. Il motorino o la vettura devono essere cancellate dal pubblico registro automobilistico (PRA) italiano e portati in Polonia. A quel punto il mezzo verrà immatricolato e noleggiato in Italia alla persona che ha chiesto il servizio. Sì, noleggiato, perché per limitare il sistema delle targhe straniere nel 2022 è entrata in vigore una legge che vieta alle persone residenti in Italia di guidare un’auto di proprietà con targa estera senza immatricolarla al PRA.

Discorso diverso, invece, per il noleggio. In sostanza, l'agenzia che gestisce tutta la pratica diventa proprietaria del veicolo, quello vero potrà quindi noleggiare il suo "vecchio" mezzo. Il prezzo dell'assicurazione crolla. Tra 600 e 800 euro il primo anno, per poi dimezzarsi negli anni successivi. Tutto ciò comporta però una serie di pericoli.