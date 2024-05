«I Campi Flegrei sono più pericolosi del Vesuvio, rischio terremoti magnitudo 5»: l'allerta del geologo

I Campi Flegrei rappresentano una delle minacce naturali più preoccupanti d'Italia, un supervulcano con il potenziale di causare eruzioni devastanti. Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e noto divulgatore scientifico, ha recentemente espresso le sue preoccupazioni in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Il geologo, conduttore del programma "Sapiens" su Rai3, è da sempre attento ai rischi legati a questa vasta area vulcanica, che sarà oggetto della prossima puntata del suo programma. «I Campi Flegrei sono il nostro supervulcano, più pericoloso del Vesuvio anche perché ci vivono tra le 500 e le 600mila persone». Tozzi mette in luce l'urgenza di affrontare il rischio vulcanico nei Campi Flegrei con serietà e determinazione, ricordando che il pericolo non deriva solo dalla natura, ma soprattutto dall'azione e dalla preparazione umana.

Supervulcano: una minaccia sconosciuta

Con supervulcano si intende «un pentolone sotterraneo pieno di magma ribollente, ed è in grado di sprigionare eruzioni esplosive, in linea teorica devastanti», spiega Tozzi.

Nel peggior scenario possibile, si tratterebbe non solo di evacuare, ma di organizzare un vero e proprio esodo. I Campi Flegrei comprendono 29 vulcani e centri eruttivi, molti dei quali sono ormai nascosti sotto edifici e strade. Solo la Solfatara e gli Astroni rimangono visibili come vulcani. Tozzi sottolinea come nel 1538, in pochi giorni, si formò il Monte Nuovo, un vulcano di tutto rispetto. «I Campi Flegrei non possono essere trattati come un territorio qualsiasi», avverte il geologo.

La crisi bradisismica

Attualmente, i Campi Flegrei sono in piena crisi bradisismica, caratterizzata da un sollevamento del suolo e un aumento dell’attività sismica. «I terremoti continueranno», avverte Tozzi, «e potranno raggiungere magnitudo 5». L'ultimo sisma significativo a Casamicciola, di magnitudo 4.2, ha causato due morti e gravi danni. La situazione è monitorata costantemente dall'Osservatorio Vesuviano-Ingv, che tiene sotto controllo terremoti, rigonfiamenti della crosta terrestre e cambiamenti nelle fumarole. La camera magmatica dei Campi Flegrei si trova sotto la città di Pozzuoli, a una profondità tra i 4 mila e i 5 mila metri.

Preparazione e prevenzione: un imperativo

Uno dei maggiori problemi, secondo Tozzi, è la preparazione della popolazione e l'efficacia dei piani di evacuazione. La prossima esercitazione è prevista per la fine di maggio, ma il vero nodo della questione è se i cittadini sanno come comportarsi in determinate situazioni. «Bisogna convincere le persone a scappare lasciando tutto a casa, compresa la propria auto - spiega Tozzi al Corriere - Altrimenti ci troveremmo a sapere dell’eruzione con 72 ore di anticipo ma poi avere le strade intasate».

L'appello ai sindaci e ai cittadini

I sindaci delle aree a rischio chiedono un sisma-bonus per mettere in sicurezza le abitazioni, ma Tozzi sottolinea che contro le eruzioni esplosive l’unica soluzione è evacuare. La responsabilità non è solo dei governi e delle amministrazioni locali, ma anche dei cittadini stessi. «La prima pietra deve essere messa proprio dai cittadini», conclude Tozzi: «Cittadini non disposti a costruire ovunque, amministratori che facciano rispettare le regole, uno Stato che curi le regioni a rischio in maniera adeguata».