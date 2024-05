Chico Forti è tornato in Italia e finalmente, dopo 16 anni, ha potuto riabbracciare sua madre. A raccontare la visita del detenuto trentino all'anziana madre nel quartiere di Cristo Re, a Trento, è lo zio Gianni, che all'agenzia ANSA ha raccontato quei momenti emozionanti, per l'uomo rientrato nel suo Paese dopo tanti anni passati in carcere negli Stati Uniti.

«Voleva fargli i canederli»

«La prima cosa che ha detto alla mamma è 'Mamma ti voglio bene. Sono qua per te'. Lei era emozionatissima», racconta Gianni Forti. «Tra baci e abbracci, voleva fargli subito i canederli, ma lui le ha detto che non aveva fame, che aveva già provveduto».

«Fino a quando avremo fiato e vita ci batteremo per la sua riabilitazione», ha detto lo zio di Forti parlando con i giornalisti. «La scorta che lo ha accompagnato, con cui ho parlato dieci minuti, è diventata quasi di famiglia», ha aggiunto lo zio, che parlando di Chico ha detto «il rientro lo ha rinfrancato e portato a nuova vita».