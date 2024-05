Marito e moglie trovati morti in casa a Palermo, ipotesi omicidio-suicidio. Il giallo dell'allarme: «Hanno sparato»

Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo, in via Notarbartolo, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

Confuse le prime informazioni su chi abbia lanciato l'allarme. L'Adnkronos sostiene sia stato un parente che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia, mentre un'altra ipotesi parla della possibilità che sia stato proprio chi ha sparato ad allertare i soccorsi.