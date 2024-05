Palestina, lo Stato riconosciuto da 9 Paesi della Ue (ma l'Italia non c'è): ecco chi ha aderito

Dopo la decisione di Spagna e Irlanda (insieme con la Norvegia) sono saliti a 9 i Paesi dell'Unione europea a riconoscere uno Stato di Palestina. A livello Onu, secondo l'Anp, questa posizione è stata assunta dal 70% dei membri: 142 su 193. Tra loro non ci sono l'Italia e gli Stati Uniti.

Stato di Palestina, le adesioni

EUROPA - La Svezia è stato il primo Paese Ue a fare questo passo, nel 2014, al culmine di mesi di scontri tra israeliani e palestinesi a Gerusalemme est.

Per Emmanuel Macron la questione del riconoscimento di uno Stato palestinese senza una pace negoziata non è più «un tabù per la Francia», anche se Parigi al momento non è orientata a farlo. Quanto all'Italia, ritiene che questa soluzione si debba raggiungere attraverso i negoziati tra israeliani e palestinesi. Posizione condivisa con gli Stati Uniti.

RESTO DEL MONDO - Quasi tutta l'Asia, l'Africa e l'America Latina riconoscono formalmente lo Stato palestinese. L'Algeria è stato il primo Paese, nel 1988, dopo la proclamazione unilaterale di un'entità statuale da parte dell'allora leader dell'Olp Yasser Arafat. Dopo poche settimane decine di Paesi hanno seguito l'esempio: gran parte del mondo arabo, India, Turchia, gran parte dell'Africa. Nel biennio 2010-2011 si sono uniti una serie di Paesi sudamericani tra cui Argentina, Brasile e Cile. Nel novembre 2012 la bandiera palestinese è stata issata per la prima volta alle Nazioni Unite a New York, dopo che l'Assemblea Generale ha votato a stragrande maggioranza per elevare lo status dei palestinesi a «Stato osservatore non membro». Il 10 maggio scorso l'Assemblea ha votato una risoluzione affermando che la Palestina è «qualificata a diventare Stato membro» con 143 voti a favore, 25 astenuti (Italia compresa) e nove contrari, tra cui gli Usa. Washington, così come Roma, mantiene comunque relazioni diplomatiche con l'Autorità Nazionale Palestinese, insieme con Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.