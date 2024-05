PESARO - Con la partenza ufficiale della stagione ritorna da oggi e per il weekend il limite dei 30 orari lungo la statale 16 in Strada delle Marche in zona Sottomonte in modo consentire la sosta in banchina ai bagnanti in tutta sicurezza. In contemporanea torna anche la sosta regolamentata a pagamento a Sottomonte. Per quanto riguarda il limite per auto e moto dei 30 all’ora il divieto riguarda il tratto compreso fra il cavalcavia e via Kolbe e, in strada delle Marche, il tratto fra via Kolbe e il cartello di fine centro abitato, lato Fano.

Nel dettaglio

La sosta sarà consentita in banchina sia in Strada delle Marche lato monte, nel tratto compreso dal termine dell’ex impianto carburate posto sul fronte del civico 40 ed il limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano. Riservata ai ciclomotori e ai motocicli, la sosta in banchina, in strada delle Marche, sarà consentita lato monte, tratto compreso dal fronte del civico n. 78 fino al limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano.

Per quanto riguarda maggio al momento il divieto di non superare i 30 riguarderà solo questo fine settima e il prossimo mentre, e così anche nei fine settimana di giugno. Diverso invece il discorso per luglio e agosto quando il divieto di non superare i 30 sarà valido tutti i giorni per consentire di conciliare le esigenze dei bagnanti con quelle delle sicurezza stradale in una zona, quella di Sottomonte presa regolarmente d’assalto. A settembre quindi, fino a metà mese, il divieto tornerà attivo solo nei fine settimana.

La disciplina

Da oggi, inoltre, sarà disciplinata, sempre a Sottomonte, anche la sosta a pagamento con l’istituzione del parcheggio nell’area ex Cpa fino al 15 settembre dalle 8 alle 20. A maggio il parcheggio sarà a pagamento il 18, il 19, il 25 e 26, anche a giugno si pagherà nei fine settimana, quindi l’1, il 2, l’8, il 9 e il 15, il 16, il 22, il 23, il 29 e il 30 giugno, il ticket dovrà essere corrisposto tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e nei giorni 1, 7, 8, 14, 15 settembre. Quanto alle tariffe, queste ultime restano invariate: 1 euro per la prima ora e 75 centesimi per la seconda e terza ora di permanenza e per le ore successive 1 euro e 25 centesimi. L’altra area a pagamento per chi vuole raggiungere Sottomonte sarà invece in prossimità della sede della cooperativa “L’Imprevisto” sempre dalle 8 alle 20 e sempre con le stesse modalità. Negli altri giorni non fissati dall’ordinanza la sosta sarà invece libera. In tutto si tratta di 160 posti auto complessivi, garantiscono una sosta comoda e sicura a pochi passi dalla battigia.

Le navette

Confermate, in collaborazione con Adriabus da giugno le linee bus navetta estive “Viale Trieste”, “Sottomonte”, “Notturna”, “Baia Flaminia”. Le navette saranno collegate al parcheggio gratuito di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 scooter e al parking del Campo di Marte in Baia. Le aree di sosta di Baia Flaminia, saranno a pagamento dalle 9 alle ore 21, il sabato e la domenica, da giugno a settembre.