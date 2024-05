PESARO - Pressing degli albergatori sui candidati sindaco, ieri il primo dei due confronti a tema. L’Apa Hotel ha voluto incontrare ier pomeriggio i primi due candidati: Andrea Biancani per il centrosinistra e Marco Lanzi per il centrodestra. Nel prossimo incontro, che si terrà sempre all’hotel Clipper, l’associazione si confronterà con i civici Fabrizio Oliva, ex presidente Apa, oggi candidato per Spazi Liberi e l’avvocato Pia Perricci di Vieni Oltre. Caldi i temi della sfida sul futuro turistico della zona mare e della città. Candidati incalzati dalla relazione introduttiva del presidente Apa Paolo Costantini.

Le istanze: per dirla con una battuta del conte Nani Marcucci Pinoli dell’hotel Alexander «promesse e intenti certo, ma tutto è rimandato comunque di una stagione». Dal presidente Apa e dai colleghi Pinoli, Cenciarini e Ceccarelli sono arrivate critiche per tutto quello che non si è fatto su una buona parte di lungomare. «Ieri a Levante – commenta il conte Pinoli – sono stati portati giusto due fiori. Aspes ha iniziato a sistemare dei vasi fioriti alle balaustre del ponte sul Genica e proseguirà tra piazzale D’Annunzio fino all’ultimo tratto di viale Trieste. Ma è ben poca cosa se pensiamo a quelle mai fatte: niente marciapiedi, sedute, alberature vecchie e un’area di sosta-sfogo per gli scooter».

I temi: fra i temi caldi, come c’era da aspettarselo, quello della movida, da viale Trieste a Baia Flaminia. «Le ordinanze – ha risposto Biancani – non si modificano a stagione ormai iniziata quando, qualunque sia il candidato vincente, a giugno si troverà nel bel mezzo dell’attività politica per formare la giunta. Fra l’altro gli operatori si sono organizzati con le regole già in vigore e per quel che mi riguarda l’ordinanza di stop alla musica dei locali estivi è già in vigore, continuerà a rimanere tale per tutta la stagione 2024. Il dopo lo vedremo e verrà concertato fra tutte le attività albergatori, ristoratori, gestori di locali e concessionari di spiagge».

Pro e contro

«E’ vero - ha risposto Lanzi - che non si può tenere un locale aperto fino alle 3 del mattino, se sotto o a fianco c’è un hotel. Vanno altresì individuati però luoghi più lontani dal centro di Ponente e Levante dove consentire la musica ma senza creare disagi». Secondo tema ritenuto una priorità dagli albergatori un nuovo Waterfront con arredi e manutenzioni da Ponente a Levante fino al porto. «A chi mi chiede – ha replicato Biancani – se farò o no un nuovo viale Trieste dico che bisogna essere onesti e dire che ora le risorse per farlo non sono disponibili. Per di più non so quante risorse potrebbero servire per completare tutti gli investimenti, alcuni già iniziati, su contenitori culturali, scuole e impianti sportivi. La prossima giunta dovrà comunque realizzare uno studio per un nuovo lungomare».

«Il turista che arriva a Pesaro dev’essere attratto da qualcosa - risponde Lanzi - Risvegliare la città e la zona mare è uno degli obiettivi, aprendo tanti altri luoghi che finora non sono stati né aperti e nemmeno oggetto di interventi, penso a Rocca Costanza, oltre alla necessità di trovare un nuovo spazio dove poter fare esposizioni d’arte permanenti diversificandolo dall’offerta tradizionale dei Musei Civici. Non da ultimo Comune, Regione e Demanio Marittimo dovranno risanare la foce del Genica».