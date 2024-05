MONDOLFO Da ottobre la città sarà protagonista di un progetto formativo d’eccellenza, con la partenza dei corsi della Scuola triennale di Grafologia, frutto di una collaborazione tra l'associazione Grafema e il Comune. L'annuncio in occasione dell’incontro ‘Dall’infanzia all’adolescenza: le difficoltà di apprendimento e di adattamento’, tenutosi al salone Aurora del complesso monumentale di Sant’Agostino.

L’iniziativa

A illustrare l’importante iniziativa il sindaco Nicola Barbieri, la presidente di Grafema e vicepresidente dell’associazione Grafologica Italiana Maria Romina Vita, Pierluigi Venturi di Grafema e la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ Anna Landini. Gli intervenuti hanno evidenziato lo storico legame tra Mondolfo e questa disciplina, grazie alla figura illuminata di Padre Girolamo Maria Moretti. Il francescano caposcuola della grafologia italiana, nato a Recanati nell’aprile del 1879 e morto ad Ancona nel luglio del 1963, visse per ben 20 anni a Mondolfo, nel convento di San Sebastiano. La scuola di Grafema, che ha sede a Civitanova, propone un corso triennale per formare consulenti grafologi qualificati e attualmente rappresenta l’unica struttura nelle Marche accreditata dall’Agi.

Il progetto prevede una serie di pacchetti formativi personalizzati per docenti e personale educativo, coprendo temi come Dsa, Bes e Adhd. L'obiettivo è non solo fornire una formazione di base, ma anche offrire aggiornamenti professionali attraverso seminari e workshop, in collaborazione con altre scuole e l'Agi. Lo spazio dell’aula magna della scuola media ‘E. Fermi’ di Mondolfo, recentemente riqualificato dall’amministrazione e reso accessibile anche dall'esterno, sarà la sede principale delle attività formative. Spazi utilizzabili da Grafema gratuitamente grazie alla convenzione che verrà firmata con il Comune e la disponibilità dell’istituto comprensivo. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato, da ottobre a giugno, facilitando l'accesso a studenti e professionisti delle province di Pesaro Urbino e Ancona.

L’amministrazione comunale ha tenuto a ringraziare l’associazione Grafema per aver scelto Mondolfo per questo progetto, sottolineando come ospitare la scuola di grafologia rappresenti un'opportunità significativa. Tra gli obiettivi dell’associazione, oltre quello di attrarre un numero sempre crescente di appassionati e professionisti del settore, l’organizzazione di incontri tematici e gemellaggi con altre scuole grafologiche e con l’Agi.