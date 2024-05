CAGLI - Appassionati, produttori, curiosi, hobbisti e professionisti della pipa sono giunti da ieri a Cagli per la 24esima edizione della Festa della pipa, promossa e patrocinata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Pipa Club Italia: Federazione dei Pipa Club italiani, che ha predisposto un intenso ed articolato programma fino a domani.

La tradizione

«La sfida per noi è sempre la stessa dal 1965» commenta Genny Magrin, Presidente del Pipa Club Italia. «Cambiano i tempi, cambiano i mezzi e cambiano i personaggi, ma la pipa rimane sempre la protagonista e il vero punto di riferimento. Sono giorni dedicati ad una cultura radicata nella nostra identità italiana e non solo, dove il territorio, l’arte e la cultura accolgono appassionati provenienti da tutt’Italia, ma non solo». Produttori di pipe, professionisti e hobbisti, esporranno i loro esemplari e incontreranno per due giorni gli amanti del fumo lento non solo eccellenze Italiane, ma anche europee conosciute in tutto il mondo. Come di consueto, l’inaugurazione degli stand è prevista per questa mattina alle 10 e rimarranno aperti fino alle 19. I produttori torneranno poi a presentare le loro pipe domani dalle 10 alle 18. Ospite d’eccezione, Andrea Lo Cicero: soprannominato "il Barone", conduttore televisivo ed ex rugbista, appassionato di pipa.

In questa cornice d’artigianato artistico, molti sono gli approfondimenti culturali: a partire dall’attività di approfondimento sulle gare di lento fumo con la pipa, il gran galà previsto oggi alle 11. Ospite speciale, per la prima volta alla Festa della pipa, con un appuntamento dedicato, Savinelli 1876: l’azienda più antica d’Italia del settore, che racconterà la pipa italiana nel mondo. Dalle 15 verrà ripercorsa la sua storia e il suo viaggio fino ai giorni nostri, con il ceo Sonia Rivolta e con Alvise Peltrera, National Sales Manager. Domani è da segnalare, alle 14, lo start del "20° Trofeo città di Cagli", una gara internazionale di fumo lento. Ospite d’eccezione, Andrea Lo Cicero.

Il contorno

Grande partecipazione e supporto da parte delle attività cagliesi che hanno aderito alla manifestazione, con convenzioni e sconti dedicati, per accogliere tutti i visitatori partecipanti, arricchita anche dalla presenza di Slow food Catria e Nerone che non solo vede l’esposizione delle aziende produttrici locali facenti parte dei prodotti oggetto dei presidi, ma organizza due degustazioni il sabato e la domenica che propongono accostamenti di carni affumicate e birre locali e proposte culinarie di primi piatti.