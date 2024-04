Tragedia in A14, il governatore Acquaroli: «Confronto con Salvini e Autostrade per la terza corsia»

ANCONA - «Siamo molto addolorati per questo ennesimo incidente che ha causato la morte di una persona». Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli interviene sulla tragedia che si è consumata ieri all'interno della galleria Vinci in A14 successivamente ad un tamponamento tra un camion e un autobus.

«Sia nell’intera giornata di ieri che questa mattina, sono stato costantemente in contatto con i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami e con l’Ad di Autostrade, Roberto Tomasi, anche per aggiornarci sull’andamento dei cantieri lungo il tratto. Voglio ricordare - spiega il presidente della Regione - a tutti che i lavori di adeguamento delle gallerie alle normative europee, in corso ormai da tempo, sono obbligatori per legge e indispensabili, e che da quando ci siamo insediati tre anni fa siamo riusciti a rimodulare il calendario dei cantieri in base alle esigenze e soprattutto per evitare situazioni di pericolo, nei periodi di maggior traffico durante i ponti festivi e l’esodo estivo».

«Monitoraggio per alleggerire l'impatto dei lavori»



«Continueremo insieme ad Autostrade e al ministro a vigilare per mettere in campo tutti gli accorgimenti per cercare di alleggerire l’impatto dei lavori di manutenzione straordinaria che restano necessari, oltre che per rispettare le normative anche e soprattutto per rendere l’infrastruttura più sicura In questo senso, in base alla pianificazione dei cantieri che ci è stata consegnata da Autostrade, il completamento dei lavori che impattano sulla riduzione delle corsie è previsto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, escludendo ulteriori imprevisti».

Nodo terza corsia



Altro discorso è quello relativo alla terza corsia: «Su questocontinuiamo ad essere in interlocuzione con il Governo, il ministro Salvini e Autostrade, perché riteniamo fondamentale il potenziamento di questa infrastruttura, ormai superata sia per dimensioni che per intensità di traffico».