Voli, la nuova proposta di SkyAlps: Milano, collegamenti perfetti. Roma, mai tutto in giornata

ANCONA Per la serie: piuttosto che niente, è meglio piuttosto. È un po’ questa la filosofia con cui è stata accolta l’offerta rimodulata da SkyAlps per la continuità territoriale dall’aeroporto Sanzio. Inoltrata ieri ufficialmente alla Regione - dopo la formalizzazione all’Enac di lunedì - la proposta messa sul piatto dalla compagnia altoatesina non ha fatto stappare lo champagne in quel di Palazzo Raffaello, ma almeno per questa fase emergenziale permetterà di garantire i collegamenti con Roma, Milano e Napoli.

La correzione di rotta

Anche se la frequenza e gli orari sono ben diversi da quelli del bando che lo scorso agosto si era aggiudicato Aeroitalia.

SkyAlps però è stata irremovibile: questa è la versione ultima e definitiva. E la Regione non può permettersi di dire di no. Ne consegue il compromesso storico che vede due rotazioni giornaliere su Linate, un volo al giorno su Fiumicino e due voli alla settimana su Napoli, il lunedì e il venerdì. Ora manca solo l’avallo formale del Ministero dei Trasporti, che ovviamente non si opporrà a questa soluzione al fotofinish senza la quale le Marche resterebbero a terra. E allora fuori il vecchio e dentro il nuovo: Aeroitalia lascerà la pista del Sanzio il 31 marzo per fare spazio a SkyAlps dal 1° aprile.

La finestra temporale

Nell’offerta avanzata per la procedura d’emergenza dell’Enac chiusa il 4 marzo scorso, SkyAlps aveva dato disponibilità a coprire il servizio per appena 45 giorni, ma anche a questa falla sarebbe stata trovata una toppa. La compagnia avrebbe infatti lasciato più di un margine per la prosecuzione dell’operatività da e per il Sanzio anche oltre il mese e mezzo pattuito, in modo tale da lasciare all’Enac il tempo necessario per pubblicare un nuovo bando. Che questa volta dovrà essere decisamente più appetibile. Tradotto: più soldi o meno rotazioni. Nell’attesa di vedere quale sarà la strada che intenderanno intraprendere Mit, Enac e Regione, l’aeroporto delle Marche si prepara al new deal sulla continuità territoriale. Come richiesto dal governatore Francesco Acquaroli, è stata tutelata la rotta più sfruttata dai marchigiani: quella per Milano, che infatti mantiene due rotazioni giornaliere perfette. La mattina si parte da Ancona alle 8 per arrivare nel capoluogo lombardo alle 9,15, mentre il rientro prevede il decollo dalla città della Madonnina alle 10,15 con atterraggio al Sanzio alle 11,30. La rotazione serale decolla da Linate alle 16 e raggiunge Ancona alle 17,15, per ripartire alle 18,15 e arrivare a Milano alle 19,30.

Le note negative

È andata meno bene al collegamento con Roma, di fatto dimezzato e con una rotazione “imperfetta” che impedisce l’andata/ritorno in giornata. L’aereo targato SkyAlps si solleverà della pista dorica alle 15,30 raggiungendo la Capitale alle 16,35. Da Roma si partirà invece alle 13,45 per rientrare ad Ancona alle 14,50. Completa il trittico la rotta su Napoli del lunedì e venerdì: decollo da Ancona alle 12,30 e atterraggio a Capodichino alle 13,30. Poi si riparte da Napoli alle 14,15 con arrivo previsto alle 15,15. Insomma, piuttosto che niente, è meglio piuttosto.