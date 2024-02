FANO - Luca Serfilippi sa che lo attende «un cammino difficile», ma è «pronto ad affrontarlo con energia e determinazione». Il candidato sindaco del centrodestra fanese si è presentato ieri, in un noto locale della Sassonia, ai suoi elettori e all'intera filiera sia politica sia istituzionale della coalizione. Dai segretari locali fino ai parlamentari, passando per il governatore Francesco Acquaroli e alcuni assessori regionali.

La strategia

Un tale schieramento del livello dirigenziale indica senza mezzi termini che Serfilippi è considerato una punta di diamante nella strategia del centrodestra riguardo alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno prossimi. Dopo avere conquistato Governo, Regione e Ancona, la città capoluogo delle Marche, la coalizione punta a radicarsi anche nelle ultime roccaforti del centrosinistra come Pesaro e appunto Fano. «L'obiettivo è la vittoria», ha detto Serfilippi, raccogliendo un ultimo e caloroso applauso da diverse decine di fanesi che non si sono voluti perdere il suo discorso d'esordio come candidato sindaco.

Trentasei anni, attuale consigliere regionale della Lega, Serfilippi ha condensato in cinque concetti il suo programma elettorale Per Fano: più sicura, più condivisa, più inclusiva, più vivibile, più bella. «Quando il centrodestra è unito, vince», ha iniziato Serfilippi, per poi proseguire: «So che mi aspetta un compito difficile, però appassionante per me che faccio politica: candidarmi a essere il sindaco della mia città. Credo che non ci sia cosa più appagante. Insieme con una squadra forte mi impegnerò a realizzare ciò che i fanesi chiedono più di ogni altra cosa: un netto cambio di passo rispetto all'attuale amministrazione di centrosinistra».

Nel suo saluto il governatore Francesco Acquaroli ha individuato in Serfilippi un «punto di sintesi ed equilibrio» all'interno di una squadra cui è affidato il compito di «rilanciare la terza città delle Marche». Il presidente della giunta regonale è considerato il regista della candidatura Serfilippi e ha spiegato come sia venuto a capo di alcune perplessità, evidenziate in particolare da Forza Italia. «Il centrodestra - ha specificato Acquaroli - poteva contare su altre candidature autorevoli come Stefano Aguzzi. È una figura fondamentale in Regione, di lui non avrei potuto fare a meno per alcuni importanti passaggi come il piano paesaggistico e la riforma della Protezione civile». Serfilippi è stato descritto dai vari interventi di saluto come un candidato ancora giovane ma esperto, la figura giusta per risollevare una città, usando una metafora del deputato Mirco Carloni, che è finita «su un piano inclinato: il resto dell'Italia corre e Fano rimane indietro». «Luca sarà un grande sindaco», ha pronosticato Carloni, che ieri rappresentava il livello parlamentare della Lega insieme con Giorgia Latini. Aguzzi ha invece rivendicato il merito di avere intuito il talento di Serfilippi: «Gli ho proposto di entrare in lista nel 2009, è stato eletto con un buon risultato e un paio di anni dopo l'ho nominato assessore comunale. La semina è stata buona, ha dato frutti e adesso è il tempo del raccolto».

Le opportunità

Tanto Acquaroli quanto l'assessore regionale Francesco Baldelli e il deputato Antonio Baldelli, tutti tre appartenenti a Fratelli d'Italia, hanno evidenziato l'attenzione di Governo e Regione verso Fano come snodo infrastrutturale-viario. Ricordato infatti l'inizio dei lavori per completare la galleria della Guinza, da decenni un’incompiuta della superstrada. «Sono opportunità importanti, adesso è necessario che sul territorio ci siano amministratori capaci di recepirle», ha concluso Acquaroli.