Civitanova, rissa a colpi di segnali stradali fuori dalla discoteca: ferita una ragazza e auto danneggiata. Residenti esasperati. Il video

CIVITANOVA - Rissa a colpi di segnali stradali, una ragazza medicata all’interno di un’ambulanza intervenuta sul posto, un’auto danneggiata e la solita notte in bianco per i residenti. È il bilancio della serata del martedì, anzi delle prime luci dell’alba di ieri mattina, quando coloro che abitano tra corso Garibaldi, via Mazzini, via Vela e vicolo Barboni sono stati svegliati da urla e colpi metallici.

La discoteca si smarca: era chiusa al momento della rissa

Dito puntato ancora contro la discoteca Donoma, i cui gestori precisano però che il locale era chiuso da un pezzo quando è scoppiata l’episodio incriminato e che tutto è avvenuto fuori dalla discoteca, al cui interno vengono rispettate le norme in materia.