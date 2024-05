CIVITANOVA - I Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, hanno notificato un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, emesso dal Questore di Macerata, a tre giovani di origini pugliesi, i quali, come appurato nei giorni scorsi, erano soliti occupare saltuariamente un appartamento sito lungo la Strada Statale nella zona di Porto Potenza Picena.

I tre uomini, due ventenni ed un trentenne, originari delle province di Foggia e Bari, erano stati controllati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova Marche che, intervenuti all’interno dell’abitazione ove erano segnalati movimenti sospetti da parte della cittadinanza, avevano rinvenuto, nella loro disponibilità, una serie di strumenti ed apparati elettronici idonei alla manomissione ed al furto di autovetture, alla commissione di effrazioni, nonché, abbigliamento utile all’occultamento della propria identità, quale guanti e passamontagna.

A seguito del controllo i tre giovani, tutti già gravati da precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio e la persona, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Macerata e, contestualmente, segnalati alla Questura del capoluogo che, valutati gli elementi di fatto forniti dai Carabinieri e ritenendoli dediti a traffici delittuosi nella zona, ha emesso nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal territorio costiero, con divieto di farvi ritorno per due anni.