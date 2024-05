CIVITANOVA È una domenica da vivere di corsa quella proposta a Civitanova. In programma c’è la gara sprint di Triathlon sul lungomare sud, nella mattinata, e la Corsa dei quartieri de Citanò, all’ippodromo Mori nel pomeriggio. Qui, però, già dalla tarda mattinata saranno aperti gli stand gastronomici. Si potranno vedere gli atleti cimentarsi nel nuoto, nel ciclismo e nella corsa a partire dalle 11.

La formula

La formula è quella sprint “No Draft” che prevede 750 metri a nuoto, 21 km di ciclismo e 5 km di corsa. Si partirà dalla spiaggia libera davanti a largo Melvin Jones per il nuoto mentre il lungomare sud sarà teatro delle prove di ciclismo (8 giri) e corsa (4 giri). Chiaramente il lungomare Piermanni sarà chiuso al traffico in entrambe le corsie. La disposizione avrà validità dalle 5 alle 13 sull’intero tragitto, vale a dire da largo Italia (monumento ai Caduti) fino a via Santorre di Santarosa.

Oggi è il giorno della Corsa dei quartieri che l’anno scorso ha avuto una grandissima partecipazione di pubblico. In gara 11 cavalli ognuno dei quali abbinati, con estrazione, agli 11 quartieri, rioni e contrade in cui è stata divisa la città. Si tratta della nona edizione della manifestazione cui, nel tempo, si sono abbinate altre iniziative. Venerdì c’è stata la sfilata dei gonfaloni, appositamente creati per l’occasione, mentre ieri sera sono state organizzate cene nei quartieri. Oggi è il giorno della gara ippica all’ippodromo Mori.

La partenza

La partenza è in programma alle 17, dopo la sfilata dei gonfaloni e della banda cittadina. In programma anche la “Festa della Famiglia” con pony messi a disposizione dei bambini. Alle 16 l’estrazione della lotteria di beneficenza abbinata alla Corsa con incasso devoluto ad Avis, Aido, Croce Verde e Ant. Per chi invece, ama immergersi lentamente nei luoghi che visita, nel pomeriggio c’è “Alla scoperta dei giardini nascosti di Civitanova Alta”. Dalle 16 alle 23 in programma visite tra palazzi e cortili, in luoghi pubblici e privati della città alta.

Gli scorci

Sono 22 gli scorci proposti, con altrettante performance: esibizioni musicali e artistiche, mostre, attività per bambini, presentazioni libri e erbe aromatiche, tango, tutto a far da contorno alla scoperta dell’affascinante percorso tra cortili, giardini e chiostri del borgo di Annibal Caro. Dalle 18 è possibile partecipare alla visita guidata del centro storico a cura del Centro Studi Civitanovesi e Archeo Club d’Italia. Organizzano l’associazione Sentinelle del mattino e Società operaia con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale delle Marche, e la collaborazione di Università di Camerino, Teatri di Civitanova, Pinacoteca civica Moretti e Fai, Scuola Comunale di recitazione Enrico Cecchetti e il laboratorio musicale “Il Palco”.