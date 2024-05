MACERATA Cosa c’entra l’Apm con le prossime elezioni? Magari con quelle nulla. In teoria non dovrebbe entrarci nulla ma la nomina del vertici della municipalizzata in questione è stata rinviata, alla scadenza di fine maggio, di poco più di un mese. Proroga dunque a tempo per il presidente uscente Gianluca Micucci Cecchi che è anche il fondatore della lista civica del sindaco Sandro Parcaroli.

Il mandato

Micucci Cecchi ha sempre detto e ribadito che il suo mandato è scaduto, che gli obiettivi indicati sono stati raggiunti e che spetta al sindaco decidere se dargli fiducia per un altro mandato o fare altre scelte. In apparenza toni concilianti, nella sostanza però in tanti hanno notato come il sindaco Sandro Parcaroli non abbia speso una sola parola sulla questione, nemmeno per difendere il presidente uscente dalle accuse piovutegli dall’opposizione e anche da alcuni partiti della maggioranza. Silenzio non gradito e sempre in silenzio i consiglieri comunali della lista civica Parcaroli sono usciti dall’aula quando si è trattato di votare una mozione che impegnava l’Apm a ritoccare le procedure per le infrazioni nei parcheggi. L’amministrazione, per il tramite dell’assessora Laura Laviano, aveva dato parere positivo ma i consiglieri della civica Parcaroli sono usciti dall’aula.

L’episodio

Non si fanno le cose per caso e l’episodio è possibile si debba inquadrare nella battaglia per la nomina del nuovi vertici della municipalizzata. I consiglieri della civica evidentemente premono per il loro esponente ma appunto dalle parti del primo cittadino Sandro Parcaroli non arrivano segnali di alcun tipo, secondo un clichè diventato un classico del modo di porsi del sindaco: nessuna decisione, rinvii fino all’impossibile nella speranza di logorare l’avversario. Solo che il rischio è che si logori anche la maggioranza: Fratelli d’Italia formalmente tace, ma il capogruppo anche di recente ha ribadito al sindaco che per loro la storia non cambia e si richiede un cambio al vertice di Apm con nomina possibilmente affidata ai meloniani. Della necessità di cambiare pare siano convinti anche alcuni altri partiti della maggioranza. Però le elezioni europee incombono ed è meglio non mettere mano all’Apm: chissà che non ne possa risentire la coalizione a guida Ursula von der Leyen.