CIVITANOVA Rotatoria tra statale 16 e Ss77, più sottopasso ferroviario sempre sulla statale Adriatica, al via la gara per l’appalto. A renderlo noto è l’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli. Due opere, inserite in un’unica progettazione, facenti parti del Quadrilatero di penetrazione verso l’Umbria. Interventi attesi da anni dalla città. I finanziamenti erano pronti da 8 anni, poi c’è stata una lunga fase di progettazione da parte della Quadrilatero e dell’Anas, adesso si è arrivati all’ultima fase dell’iter burocratico.

L’annuncio

«Si tratta – scrive Baldelli – di uno degli ultimi atti della grande opera della Quadrilatero, un insieme di infrastrutture che hanno cambiato il volto delle Marche. Per chi vive e lavora nel triangolo Civitanova - Porto Sant’Elpidio - Sant’Elpidio a Mare, dove si concentrano attività industriali, commerciali e turistiche che generano numeri elevati in termini di valore economico, è iniziato il conto alla rovescia per l’azzeramento delle code e dei disagi che si ripetevano ogni anno, soprattutto nel periodo estivo».

Opere destinate a cambiare la viabilità cittadina in uno dei punti più critici. La realizzazione della rotatoria provvisoria ha migliorato la situazione, soprattutto in uscita dalla superstrada. Però nelle ore di punta e quando il traffico aumenta (vedi la domenica), c’è la solita coda dallo stadio verso la superstrada. E talvolta, la stessa Ss 77 diventa ancora un imbuto. «Il valore dei lavori in programma sono di oltre 15 milioni di euro – continua l’assessore – il termine fissato per la scadenza delle offerte è il 3 luglio. Procediamo spediti e con pragmatismo per le infrastrutture delle Marche». Il finanziamento delle opere risale al 2016, con delibera Cipe. All’epoca furono stanziati 12 milioni per rotatoria e sottopasso.

«Una bellissima notizia per Civitanova», commenta il primo cittadino Fabrizio Ciarapica. Gli fa eco il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: «Recupero gap infrastrutturale, maggiore sicurezza e miglioramenti importanti per le nostre imprese - dichiara -. Sono ben tre gli asset che si centrano con l’ennesima promessa mantenuta da parte della giunta Acquaroli. Infatti, è stata indetta la gara per la SS 77 Civitanova Marche-Foligno, asse longitudinale della Quadrilatero, e la Ss 16 Adriatica, con la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario, due opere che risolveranno definitivamente problemi di traffico che riguardano, non solo i comuni costieri della provincia di Macerata, ma le migliaia di mezzi che attraversano una dei nodi più importanti per i collegamenti nord-sud della dorsale adriatica e quelli est-ovest tra Marche, Umbria e Centro Italia».