MACERATA - Compra un iphone su Marketplace ma nel pacco del corriere c’è un telefono diverso. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno individuato e denunciato una persona, già nota alle forze dell’ordine, responsabile di una truffa online. La vittima è un uomo di Pollenza che ha comprato sulla nota piattaforma social un Iphone 14 al prezzo di 660 euro, senza mai vederlo una volta pagato.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Castelraimondo, truffa sventata a Crispiero: due campani incastrati in auto grazie alle telecamere di controllo del traffico

I fatti

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile quando un giovane di origini straniere residente a Pollenza ha concluso, tramite la sezione acquisti del popolare social network, l’acquisto di un telefonino Iphone 14. Il fatto che il pagamento sarebbe avvenuto all’atto della consegna dell’ordine, non ha certamente messo al riparo l’acquirente da possibili raggiri. In effetti il pacco che avrebbe dovuto contenere l’articolo ordinato è regolarmente giunto a destinazione e lo straniero ha perfezionato l’acquisto versando al corriere la somma in contanti di 650 euro. Fin qui tutto è sembrato andare per il verso giusto ma quando il 43enne ha aperto il pacco, al posto del telefono ordinato trova uno smartphone diverso da quello acquistato e di valore molto inferiore. Sicuramente si è trattato di un errore nella spedizione del prodotto, ha supposto l’acquirente e così ha ricontattato il venditore e, su sua indicazione, in attesa dell’invio del telefono ordinato attraverso un corriere gli ha restituito il tutto. Passano i giorni ma il pacco non arriva e sulla piattaforma sociale non c’è più traccia dell’annuncio così come il profilo del venditore è scomparso. Anche il numero di telefono del venditore non è raggiungibile e quindi all’ignara vittima, resasi oramai conto di essere stata raggirata non resta che rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Pollenza per presentare denuncia. I militari dell’Arma, dopo un certosino lavoro svolto in breve tempo, sono riusciti a risalire al beneficiario della somma artatamente riscossa: si tratta di un giovanissimo cittadino austriaco, appena 18enne, residente nella provincia di Udine.