Sognando l'Eccellenza: 0-0 anche alla fine dei supplementari tra Portuali e Atletico Centobuchi. Si va ai rigori

CIVITANOVA - Una stagione in una partita. L'Eccellenza in un pomeriggio. E si capisce subito che la posta in palio pesa tanto, anzi tantissimo. Grande prudenza, massima attenzione e inevitabilmente poche occasioni da gol nella sfida del Polisportivo tra Portuali e Atletico Centobuchi. Ci provano i giocatori più esperti, cercano il lampo i giovani ma l'equilibrio regna sovrano tanto che dopo 4' di recupero ecco il fischio dell'arbitro con la partita che vale il salto in Eccellenza che va ai supplementari.

Partita che come concetto non cambia neanche nell'overtime con l'Atl. Centobuchi che fa tanto possesso palla senza però creare particolari pericoli alla porta di Tavoni, l'occasione più importante è del Portuali con Mascambruni che però all'8' dopo una veloce ripartenza mette a lato da buona posizione. E 5' dopo ecco un altro momento chiave con Lazzarini atterrato da Filipponi mentre sta per entrare in area di rigore. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso al difensore dell'Atletico, quindi Portuali con l'uomo in più nell'ultimo spicchio di partita.

Ma anche con l'uomo in meno l'Atleticoo Centobuchi resiste: tanti cambi, giocatori stanchi, pallone che scotta e dopo due minuti di riposo arriva il fischio dell'arbitro Ferroni.

Lo spareggio che vale la promozione in Eccellenza si deciderà ai rigori.

La sequenza dei rigori

Mascambruni gol : Portuali - Atl. Centobuchi 1-0

Napolano parato: Portuali - Atl. Centobuchi 1-0

Savini gol : Portuali - Atl. Centobuchi 2-0

gol : Portuali - Atl. Centobuchi 2-1

De Marco gol : Portuali - At. Centobuchi 3-1

Pietropaolo gol : Portuali - Atl. Centobuchi 3-2

Giampaoletti gol : Portuali - Atl. Centobuchi 4-2