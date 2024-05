CAMERINO Palloncini nei colori della bandiera italiana, due grandi striscioni con scritto "Grazie Giulio" e "Forza Giulio", le note di "Sogna ragazzo sogna" di Vecchioni, il centro Benedetto tredicesimo strapieno di gente: Camerino ha abbracciato così ieri pomeriggio il 20enne Giulio Pellizzari, il più giovane ciclista al Giro d'Italia, primo camerte in assoluto a prendervi parte, che sul Monte Grappa inseguendo il suo mito Pogacar ha scritto una pagina sportiva che resterà negli annali della corsa rosa.

Il racconto

Ha detto Pellizzari: «Oggi è una bella festa, sono davvero contento di quello che hanno fatto per me i miei concittadini. Sul Monte Grappa è stata una bella emozione, la più bella di tutto il Giro e mi porterò dentro quella giornata per sempre. Pogacar è un grande campione, ma prima di essere un grande campione è una grande persona, quindi sono contento di essere stato con lui nell'ultima salita del Giro d'Italia. Sì, l'emozione più bella credo sia stata appunto in Monte Grappa, c'era davvero tanta gente a tifarmi quindi è stata l'emozione più bella e portare la maglia del mio scalatore a Roma. Prima del Giro le permesse erano buone, andavo bene, poi ho avuto qualche problema di salute la prima settimana, però l'ho concluso nel modo migliore, è andato tutto meglio dell'aspettativa. Adesso farò il giro di Slovenia dal 12 al 16 giugno, poi il campionato italiano il 23, poi staccherò qualche giorno, mi riposerò un attimo».

A rendergli omaggio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente della federazione regionale ciclistica Lino Secchi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il sindaco Roberto Lucarelli, il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui e il presidente del consiglio comunale Cesare Pierdominici, insieme a centinaia di tifosi, tra cui l'ex presidente del club Frecce Azzurre Sandro Santacchi ed il campione paralimpico di ciclismo Luca Panichi. La cerimonia di ringraziamento voluta dall'amministrazione comunale si è aperta con l'inno di Mameli suonato dalla banda cittadina.

Il grazie a Giulio Pellizzari a nome di tutta Camerino è stato espresso dal sindaco Lucarelli: «Il giovane Giulio ci ha regalato emozioni straordinarie, attimi che hanno visto un ventenne di questa città dominare comunque quello che è il Giro d'Italia. È un giovane ancora in crescita, che sono sicuro ci regalerà tante nuove emozioni. Oggi è giusto che la città ringrazi anche Giulio, oltre che si complimenti per l'ottimo risultato, per come si è posto al Giro d'Italia, con educazione e tanta voglia di fare, figlia di questa terra, perché vediamo che anche di fronte alle più grandi difficoltà comunque non ci fermiamo di fronte a niente. Forse quelle salite che Giulio ha scalato sono le salite che noi ormai da tanti anni stiamo scalando con forza».