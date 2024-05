MACERATA - Sottopassaggio di Porta Montana preso di mira ancora una volta dai writer. “Free Palestine” la scritta nera comparsa sullo sfondo bianco di una parete, accompagnata da una falce e martello, peraltro venuta molto male all’autore dell’imbrattamento, che costringerà il Comune a ritinteggiare questo muro a pochi mesi - era la fine del 2023 - da quando fu riaperto questo passaggio pedonale dopo l’intervento realizzato alla galleria con la ristrutturazione delle pareti e del soffitto per eliminare le infiltrazioni.

La critica

«Si tratta di una stupidaggine peraltro venuta anche male da parte di chi ha fatto quella scritta - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - basterà una mano di tinta a cancellarla e lo faremo subito. C’è l’aspetto della repressione con l’implementazione delle telecamere per individuare chi compie tali gesti incivili, ma è ovvio che la videosorveglianza non può essere messa ovunque: oltre a non essere possibile, non è neppure la giusta filosofia per debellare questo fenomeno. Noi ci teniamo a rigenerare e ripulire la città, quindi cancellare questi scarabocchi sui muri ha un fine educativo. Vogliamo far capire che si sta lavorando, spendendo soldi, per dare un po’ di decoro in più alla città e fare scritte come queste è un segno di spregio verso un bene pubblico che è poi patrimonio di tutta la comunità. Per far passare questo messaggio civico ci vuole tempo, però noi perseguiremo questa strada e non ci sarà nessuna inerzia nell’affrontare e intervenire subito in queste situazioni ogni volta che capiteranno».

La struttura

Sottopasso di Porta Montana che fu oggetto subito dopo l’inaugurazione di infiltrazioni d’acqua per cui l’amministrazione comunale dovette correre rapidamente ai ripari per sistemare un fenomeno che è stato la croce di questo sottopasso sin dalla sua apertura. Assieme alla sistemazione del sottopasso è stato rigenerato l’aspetto monumentale della scalinata, sistemati i blocchi di pietra rovinati, le colonne in pietra sono state ristrutturate e tinteggiate, così come tutti i corrimano.

L’impianto

Anche all’esterno è stato realizzato un nuovo impianto elettrico con l’illuminazione architetturale per valorizzare l’intera scalinata e la storica Porta Montana. Ripristinata la fruibilità anche dei due vialetti laterali. Gli interventi sui sottopassi pedonali cittadini stanno interessando anche altre zone del capoluogo. I lavori sono partiti dal percorso che passa sotto via Mugnoz, collegando l’area verde con quella residenziale e in estate a essere riqualificati saranno due sottopassi che collegano il parco. Gli interventi riguarderanno sia il risanamento della pavimentazione che delle pareti e l'illuminazione che verrà installata. Lavori per la rigenerazione e abbattimento delle barriere architettoniche in Galleria del Commercio per un importo complessivo di 130mila euro finanziato dal Pnrr mentre alcuni interventi sono stati svolti anche in viale Trieste nel sottopasso che si trova davanti la sede comunale. Cantiere aperto per riqualificazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, del sottopasso di piazza Garibaldi. L’opera è stata finanziata con i fondi del Pnrr per un importo complessivo di 850mila euro.