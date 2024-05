RECANATI - Tre giorni di pienone al cinema Sala Gigli di Recanati per la proiezione in anteprima del documentario “Franco Uncini. Storia di un campione” curato dalla regia di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi. Un tuffo nella storia del campione di Recanati che dalle curve con il motorino al Pincio, è arrivato sul tetto del mondo, o come direbbe lui «a toccare il cielo con un dito» nel 1982, conquistando il titolo iridato con la sua Suzuki nella classe 500.

La stagione

La prima stagione in una casa ufficiale e subito il colpaccio. Altro che la Regina Elisabetta, in quel primo agosto di Silverstone (Inghilterra) fu lui a essere incoronato re. E che fatica per avere quella storica Suzuki per poi esporla nel personalissimo museo, la stessa che ci metteva per trainarla nella ormai dimenticata partenza a spinta: «Ero leggero, partivo sempre dietro ma ero più veloce in pista (almeno si divertiva a superare gli avversari, ndr). La mia moto? Quando ero in Giappone scoprii che alcuni pezzi delle stagioni appena terminate venivano buttati. Allora chiesi alla casa madre che se avessi vinto il mondiale, mi sarei tenuto la moto». Detto fatto e promessa mantenuta, come quella che al tavolino di un bar il suo storico meccanico, Mario Ciamberlini, fece indicando quel ragazzino che sfrecciava per le vie di Recanati un giorno sarebbe diventato campione del mondo. E quel povero maresciallo Bruni che lo inseguiva, ma nonostante ciò apprezzava quel talento. Se vogliamo scovare uno dei segreti tra i successi di Franco Uncini, con certezza possiamo dire la vicinanza della famiglia anche alle corse. «È stata fondamentale per me. Per raggiungere questi ostacoli occorre incontrare persone che ti incoraggiano e ti aiutano a superarli, mi dava tanto supporto ma allo stesso tempo non era invasiva come si vede al giorno d’oggi nel motorsport».

La passione

Dietro al campione Franco Uncini, c’è un uomo che sa di aver rischiato la vita facendo quello che più amava fare e di quell’esperienza ne ha fatta tesoro nel suo trentennio una volta sceso dalle moto. «All’epoca la sicurezza non era affatto tenuta in considerazione. Lavorando negli anni a stretto contatto con la federazione, abbiamo portato i circuiti a elevati standard della sicurezza. Ahimè, non c’è ancora rimedio per gli investimenti». Ha smesso di correre troppo presto, a 30 anni precisi e «sì, ad oggi qualche rammarico ce l’ho. Avrei potuto arrivare fino a 40». Dalla pista alla sala dei bottoni, il mondo delle corse non può fare a meno di Franco Uncini e viceversa.