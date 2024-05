CIVITANOVA Tanto sole su Civitanova ma anche parecchio vento. In ogni caso, una giornata che in molti hanno trascorso al mare. La stagione balneare fa fatica ad attivarsi ma ieri non erano pochi quelli che hanno indossato il costume da bagno, soprattutto tra i giovanissimi. Il lungomaTriatre sud non ha ospitato solo bagnanti. Per tutta la mattinata ci sono state le prove del Triathlon Sprint “No Draft” giunto alla quinta edizione. Manifestazione che è entrata di diritto nel calendario della federazione di questa disciplina.

Lo sport

Ad organizzarla il Triathlon Mob di Civitanova che, nella propria pagina facebook, celebra la vittoria di Chiara Marinelli che è diventata campionessa regionale Triathlon Sprint 2024. La giornalista civitanovese è esponente del club di casa. La gara di nuoto è partita dalla spiaggia libera davanti a largo Melvin Jones, dove è stata sistemata la segreteria e la zona di cambio: ciclismo e corsa si sono disputate sul lungomare Piermanni, dove è stato ricavato un circuito da ripetere 8 volte in bici e 4 volte a piedi.

Chiaramente traffico chiuso per tutta la mattinata, fino alle 13, momento delle premiazioni. Nel pomeriggio, viabilità riaperta e, come ogni domenica, molto sostenuta. Giornata anche di incontri, come quello con la cantante e atleta Annalisa Minetti che è stata intercettata e fotografata al ristorante Mollica. Anche l’attore Edoardo Leo è rimasto in città dopo lo show di sabato sera che l’ha visto protagonista al teatro Rossini. Pomeriggio all’insegna della cultura, invece, a Civitanova Alta dove è andata in scena l’iniziativa “Giardini nascosti”.

Protagonisti mappamondi antichi, carte geografiche nascoste nei cassetti da anni, ma anche la storia dei sediari, allestimenti, laboratori di pittura e ceramiche, musica, libri e tanta arte. La Città Alta ha aperto, nel pomeriggio e nella serata, le porte di palazzi e cortili, luoghi pubblici e privati. Sono stati 22 gli scorci proposti, con altrettante performance: esibizioni musicali e artistiche, mostre, attività per bambini, presentazioni libri e erbe aromatiche, tango, tutto a far da contorno alla scoperta dell’affascinante percorso tra cortili, giardini e chiostri del borgo di Annibal Caro. L’Atac ha messo a disposizione il servizio navetta dalle ore sia dall’Itcg che dal parcheggio del convento dei frati cappuccini con arrivo al piazzale Tramvia.